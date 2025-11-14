Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГУР: цьогоріч Росія виготовить близько 70 тисяч далекобійних БпЛА

Серед них - 30 тисяч “Шахедів”.

ГУР: цьогоріч Росія виготовить близько 70 тисяч далекобійних БпЛА
"Шахед", ілюстративне фото
Фото: Telegram

У 2025 році Росія виготовить загалом близько 70 тис. далекобійних безпілотників, включаючи 30 тис. “Шахедів”.

Про це повідомив Reuters заступник начальника ГУ розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

“Вони почали з 30 безпілотників на місяць, тепер 30 можуть літати до однієї цілі”, – розповів Скибіцький.

Очікується, що Росія атакуватиме газову та енергетичну інфраструктуру і взимку. 

Скібіцький назвав це одним із інструментів тиску на Україну перед можливими мирними переговорами. Метою таких дій окупантів є більша зговірливість української сторони.
﻿
