ГУР: цьогоріч Росія виготовить близько 70 тисяч далекобійних БпЛА

Серед них - 30 тисяч “Шахедів”.

У 2025 році Росія виготовить загалом близько 70 тис. далекобійних безпілотників, включаючи 30 тис. “Шахедів”.

Про це повідомив Reuters заступник начальника ГУ розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький.

“Вони почали з 30 безпілотників на місяць, тепер 30 можуть літати до однієї цілі”, – розповів Скибіцький.

Очікується, що Росія атакуватиме газову та енергетичну інфраструктуру і взимку.

Скібіцький назвав це одним із інструментів тиску на Україну перед можливими мирними переговорами. Метою таких дій окупантів є більша зговірливість української сторони.