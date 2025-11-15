У лісі на Франківщині знайшли тіло чоловіка, який нещодавно був мобілізований і згодом пішов у СЗЧ

За попередньою інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.

Напередодні, 14 листопада, до правоохоронців за номером 102 звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка.

Як зазначає Івано-Франківський центр комплектування, в ході розслідування стало відомо наступне: 8 листопада чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина).

За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. У той самий день дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочались розшукові дії.

А вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ.

Попередньо, за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.