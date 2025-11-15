База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
У лісі на Франківщині знайшли тіло чоловіка, який нещодавно був мобілізований і згодом пішов у СЗЧ

За попередньою інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.

ілюстративне фото
Фото: poltava.to

Напередодні, 14 листопада, до правоохоронців за номером 102 звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка. 

Як зазначає Івано-Франківський центр комплектування, в ході розслідування стало відомо наступне: 8 листопада чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). 

За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. 

Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП. 

12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. У той самий день дані про цей випадок було передано до ВСП, після чого розпочались розшукові дії. 

А вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка. 

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ. 

Попередньо, за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.
