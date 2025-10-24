У Києві 43-річний впав у кому після проходження ВЛК – врятувати не вдалось. Розповідаємо, що відомо

43-річний Роман Сопін – син акторів театру «BEAT» Олега та Лариси Сопіних, помер у лікарні внаслідок закритої черепно-мозкової травми 23 жовтня. Чоловік провів у комі п’ять днів. Батьки вважають, що його побили після мобілізації. Військові кажуть: жодного насильства не було, чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу на очах у багатьох свідків, після чого був шпиталізований. Що відомо про цю трагедію — в тексті LB.UA .

Мати: “Син просив привезти йому лінзи, теплі речі та гроші”

Лариса Сопіна повідомила LB.UA, що 18 жовтня 2025 року, орієнтовно о 12.57 її син, Сопін Роман, написав у Viber своєму брату Ростиславу, що його затримали та доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На момент публікації ми не змогли отримати інформацію про те, чи були у Романа порушення правил військового обліку, зокрема щодо оновлення даних чи ухилення від мобілізації.

Фото: надано родино Роман Сопін

Близько 20-ї години цього ж дня син повторно зв'язався з братом та попросив привезти йому лінзи, розчин для лінз. Знову вказав, що перебуває за тією ж адресою, що й раніше.

Мати Романа далі розповіла, що, орієнтовно о 23.15 син зателефонував їй та також попросив привезти йому лінзи, розчин для лінз та гроші.

“На запитання, чи він сам вийде забрати речі, син відповів, що ні, і повідомив, що коли я підійду до зазначеної адреси, маю зателефонувати особі на імʼя Євген, який підійде та забере речі, щоб передати їх сину. Після чого син надав мені номер телефону цього Євгена”, — розповіла вона.

Вранці 19 жовтня Роман знову зателефонував матері і повідомив, що “місце його перебування змінилося, та попросив звʼязатися з Євгеном, який повідомить нову адресу куди необхідно передати речі”.

Фото: Роман Сопін Ларина Сопіна з сином Романом

Вона звʼязалась із цим чоловіком.

“Він повідомив, щоб я підʼїхала з речами до 10-ї години ранку, щоб набрала його і він забере речі. Євген також попросив привезти щось поїсти та теплий одяг для Романа. Через те, що це був вихідний день і оптика, де можна було придбати лінзи та розчин для лінз, не працювали, я зателефонувала до Євгена, щоб попередити, що приїду пізніше. На що Євген відповів, що немає жодних проблем”, — розповідає Лариса Сопіна.

Дзвінок зі “швидкої”

Жінка каже, що згодом намагалась набрати сина, однак його номер не відповідав. “Після чого я набрала Євгена, аби домовитись про зустріч, однак він декілька разів скидав виклик, — каже жінка. — Через деякий час Євген зателефонував мені та повідомив, що мій син Роман впав, у нього стався приступ, і йому викликали “швидку допомогу”.

За її словами, невдовзі зателефонував лікар бригади швидкої медичної допомоги та запитав, чи мав син приступи епілепсії або чи страждає на цукровий діабет.

“Я повідомила, що таких діагнозів у нього ніколи не було. В цей час лікар відповів, що трапляються випадки, коли у висновках ВЛК можуть зазначати будь-що, хоча фактично людина має серйозні захворювання. Після цього мого сина доставили до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де йому провели оперативне втручання — трепанацію черепа”, — розповіла Лариса Сопіна.

Кілька днів після операції Роман “перебував у комі, у вкрай важкому стані”, каже його мати. За її словами, протягом усього часу перебування сина у лікарні поруч знаходився чоловік на імʼя Михайло, який є військовослужбовцем військової частини А4030 (71-ша єгерська бригада ДШВ).

Фото: надано родиною Роман Сопін в лікарні

“З його слів мені стало відомо, що син нібито пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби та його було зараховано до цієї військової частини — А4030”, — розповіла Лариса Сопіна.

Адвокат родини Сопіних Олександр Протас передав LB.ua довідку КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», в якій значиться, що Роман Сопін потрапив до них 19 жовтня з таким діагнозом: “важка закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку з формуванням гострої субдуральної гематоми над правою півкулею мозку. В/м гематома в обох лобних частка САК КДС зміщення серединних структур мозку на 7,5 мм. Перелом тіменної кістки з переходом ліній черепу на праву лобну кістку та на праву орбіту. Забій, садин малих тканин голови. Судомний синдром. Синці після судомного нападу. Виконано оперативне втручання”.

Фото: надано родиною

За заявою матері ДБР не відкрило провадження

24 жовтня Роман Сопін помер у лікарні.

“Враховуючи, що мій син не мав будь-яких захворювань, які можуть провокувати судоми чи втрату свідомості, окрім того, одяг, в якому був одягнутий син на момент отримання травми, був порваний, а на тілі наявні синці, вважаю, що під час затримання та мобілізації до мого сина було застосовано фізичну силу невідомими особами, внаслідок чого він отримав тяжкі тілесні ушкодження, що призвело до тяжкого стану, коми та згодом смерті”, — каже Лариса Сопіна.

Вона розповіла, що 21 жовтня написала заяву до Державного бюро розслідувань про вчинення кримінального правопорушення щодо Романа Сопіна. Проте ДБР не відкрило кримінальне провадження. Адвокат родини Олександр Протас зауважив, що це є порушенням статті 114 Кримінального процесуального кодексу України, яка зобов’язує ДБР порушити справу протягом доби після отримання заяви. Також, за словами адвоката, офіційні підстави затримання Романа Сопіна досі невідомі.

Реакція Київського міського ТЦК і бригади

23 жовтня на Facebook-сторінці Київського міського ТЦК та СП з’явилося повідомлення: “В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі.

Фото: facebook

Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби у одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини.

Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою!”

Журналісти LB.ua намагались отримати офіційний коментар від 71-ї єгерської бригада, проте частина погодилась відповідати на запит тільки через офіційне листування у паперовій формі.

Увечері 24 жовтня, після широкого розголосу цієї трагедії, 71-ша єгерська бригада ДШВ зробила спільну заяву з Подільським ТЦК та СП у місті Києві.

Вони підтвердили, що “зазначений громадянин дійсно був мобілізований Подільським ТЦК та СП 18 жовтня 2025 року. Після проходження всіх встановлених процедур 19 жовтня він був доставлений до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Під час інформування представниками частин призовників про бригаду та майбутню службу чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків — військовослужбовців та військовозобовʼязаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги”.

Як йдеться в заяві, “співробітники Подільського управління поліції, за результатами опитування у приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні, попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою. Самого травмованого опитати не вдалося, оскільки на той час він перебував у комі”.

За даними ТЦК та бригади, “загалом, були опитані більше десятка свідків з числа військових та цивільних осіб. Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобовʼязаного встановлено під час опитування не було. Натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої”.

Фото: facebook

Розслідування триває

Уже після смерті Романа поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) 24 жовтня. За даними правоохоронців, “43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи”.

LB.UA звернувся із запитом до Офісу Генерального прокурора України.

У відповіді на запит зазначається, що “прокурори Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смерті військовозобов’язаного під час перебування у розподільчому пункті територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, з відміткою «природна смерть»). Наразі слідчі дії тривають: вилучається медична документація, встановлюються та допитуються свідки події, призначено низку експертиз”.