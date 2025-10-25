«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Україні завтра буде хмарно, температура до +13

Удень, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

В Україні завтра буде хмарно, температура до +13
Фото: informator.ua

У неділю, 26 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
