В Україні завтра буде хмарно, температура до +13

У неділю, 26 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уночі у західних, Чернігівській, Сумській областях, вдень в Україні, крім сходу, невеликі, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірні дощі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.