Головне за ніч та ранок неділі, 26 жовтня: атака дронів на Київ, понад 180 боєзіткнень, ситуація на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 181 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, розслідування пограбування Лувра.

Росіяни вдруге за добу атакували Київ. Унаслідок обстрілів 3 людини загинули.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, станом на 11:00 відомо про 32. 7 із них медики госпіталізували. В тому числі двох дітей.

Як повідомив глава Київської МВА Тимур Ткаченко, найважча ситуація у Деснянському районі. Там шахед влетів в 9-типоверхівку, зруйновані перекриття між поверхами. "Тут вже підтверджені щонайменше 26 поранених, з них пʼятеро дітей. Тут також троє загиблих. У тому числі росіяни вбили матір з 19-річною дочкою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів", — каже Ткаченко.

На іншій локації в районі постраждала 16-типоверхівка. Дуже пошкоджені квартири, винесло вікна. Тут щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій — 4 роки. Надходять нові звернення від людей.

За даними КМВА, внаслідок атаки на житловий сектор зафіксовані пошкодження в Деснянському, Дарницькому, Оболонському районах Києва.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення.

Ворог продовжує тиск на Донеччині, найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку фронту (76 штурмових дій агресора).

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Ситуація на Покровсько-Мирноградській агломерації та на Очеретинському (Добропільському) відрізку Покровського напрямку залишається складною. Російський агресор переважає в чисельності та нарощує наступальні зусилля, інформує Генштаб ЗСУ.

Водночас підрозділи ЗСУ та інших складових Сил оборони України продовжують вести оборонні та штурмові дії, завдаючи противнику суттєвих втрат.

За останні десять діб українські війська відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. Від 21 серпня 2025 року на цьому напрямку відновлено контроль над 9 населеними пунктами та зачищено ще 9 від диверсійних груп ворога.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 900 російських загарбників. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 136 890 окупантів.

У ніч на 26 жовтня противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди", інформують у Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Французькі правоохоронці затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру в Парижі, пише Le Figaro.

Одного підозрюваного заарештували ввечері 25 жовтня в аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль під час спроби втекти до Алжиру, другого затримали в передмісті Сен-Сен-Дені.

Вісім коштовностей французької корони на загальну суму 88 млн євро станом на ранок 26 жовтня досі не знайдено.

Правоохоронці розшукують ще чотирьох осіб: двох, які безпосередньо проникли до галереї, та двох спільників, що допомогли їм втекти на скутерах.

За даними The Telegraph, слідчі підозрюють, що один із працівників служби безпеки Лувру міг передавати злочинцям інформацію про систему охорони. Існують записи та повідомлення, які можуть підтвердити його співпрацю.

