Поліцейського департаменту Нацполіції запідозрили в вимаганні хабара за "кришування". Він збирався втекти

Правоохоронцю обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в мільйон гривень. 

Поліцейського департаменту Нацполіції запідозрили в вимаганні хабара за "кришування". Він збирався втекти
Передача неправомірної вигоди
Фото: Офіс генпрокурора

У Київській області затримали співробітника одного з центральних департаментів Національної поліції України за підозрою в вимаганні неправомірної винагороди за "кришування" нелегального бізнесу. Також затримали його спільника, повідомив Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, правоохоронець вимагав від підприємця $25 000 за невтручання у діяльність з незаконної торгівлі алкоголем та “захист” від перевірок. Кошти передавав посередник – його затримали якраз у цей час. 

"Сам поліцейський намагався втекти, але його оперативно розшукали", – розповіли в ОГП.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставою – 1 млн грн для правоохоронця та 2 млн грн для посередника.
