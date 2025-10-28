У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар Росії по Києву 22 жовтня

Таким чином кількість загиблих через ту атаку РФ зросла до трьох.

У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Та атака забрала життя загалом трьох мешканців Києва.

Раніше було відомо про двох загиблих та 30 постраждали, серед яких - діти.