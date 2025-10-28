У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар Росії по Києву 22 жовтня

У лікарні померла жінка, яка постраждала і перебувала в тяжкому стані після ворожого обстрілу столиці 22 жовтня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Та атака забрала життя загалом трьох мешканців Києва.
Раніше було відомо про двох загиблих та 30 постраждали, серед яких - діти.
- У ніч проти 22 жовтня, російські війська масовано атакували Україну ракетами і дронами, під головним ударом була критична інфраструктура, проте були уражені й житлові будинки.
- У Києві були влучання в Дніпровському, Солом’янському, Печерському та Дарницькому районах. Загинуло двоє людей у Дніпровському районі, серед них - дворічна дитина.