Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
​Оборонці ліквідували 1150 окупантів упродовж доби

Армія РФ втратила близько 1 139 900 солдатів. 

​Оборонці ліквідували 1150 окупантів упродовж доби
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 солдатів РФ, 4 танки ворога, 3 бойові броньовані машини 20 артилерійських систем, РСЗВ, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки. 

Про це пише Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб 
  • танків – 11 303 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 511 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 064 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 530 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 230 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313) од.
  • крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 865 (+79) од.
  • спеціальна техніка – 3 986 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
