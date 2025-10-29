​Оборонці ліквідували 1150 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 солдатів РФ, 4 танки ворога, 3 бойові броньовані машини 20 артилерійських систем, РСЗВ, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.
Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб
- танків – 11 303 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 511 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 064 (+20) од.
- РСЗВ – 1 530 (+1) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 865 (+79) од.
- спеціальна техніка – 3 986 (+2) од.
Дані уточнюються.