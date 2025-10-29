​Оборонці ліквідували 1150 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали:

Про це пише Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 солдатів РФ, 4 танки ворога, 3 бойові броньовані машини 20 артилерійських систем, РСЗВ, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

