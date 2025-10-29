Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Війна

В окупованому Криму сталася аварія на Ленінській нафтобазі

Аварія сталася через розгерметизацію технологічного обладнання.

Фото: Оперативний ЗСУ

У Ленінському районі тимчасово окупованого Криму сталася техногенна аварія на нафтобазі, розташованій поблизу колишнього селища Леніне у Керченському районі. 

Про це повідомляє видання "Крим Реалії".

За попередніми даними, інцидент стався через розгерметизацію технологічного обладнання — масляного насоса, який використовується для підтримання температурного режиму під час підігріву бітуму. 

Внаслідок цього стався розлив технічного масла як на території підприємства, так і за його межами — через залізничні колії та дорожнє покриття.

Повідомляється про забруднення дороги та тротуарів. На місці аварії працюють аварійні та комунальні служби, рух транспорту на ділянці тимчасово обмежено. 

Причини інциденту наразі не розголошуються. Підконтрольна Росії прокуратура Ленінського району оголосила про початок перевірки.
