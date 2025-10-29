В окупованому Криму сталася аварія на Ленінській нафтобазі

У Ленінському районі тимчасово окупованого Криму сталася техногенна аварія на нафтобазі, розташованій поблизу колишнього селища Леніне у Керченському районі.

Про це повідомляє видання "Крим Реалії".

За попередніми даними, інцидент стався через розгерметизацію технологічного обладнання — масляного насоса, який використовується для підтримання температурного режиму під час підігріву бітуму.

Внаслідок цього стався розлив технічного масла як на території підприємства, так і за його межами — через залізничні колії та дорожнє покриття.

Повідомляється про забруднення дороги та тротуарів. На місці аварії працюють аварійні та комунальні служби, рух транспорту на ділянці тимчасово обмежено.

Причини інциденту наразі не розголошуються. Підконтрольна Росії прокуратура Ленінського району оголосила про початок перевірки.