Завтра обмеження енергопостачання будуть цілодобовими в усіх регіонах

У п’ятницю, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Обсяг черг - від 0,5 до 3.
Про це повідомляє Укренерго.
"Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця", - йдеться в повідомленні.
Обсяг застосування заходів:
- Графіки погодинних обмежень діятимуть з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).
- Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть також з 00:00 до 24:00.
Водночас, Укренерго зазначає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться в повідомленні.
- Після нічної атаки на енергетику в більшості регіонів були аварійні відключення. Потім їх замінили на обмеження за графіками. Після стабілізації ситуації Укренерго скасувало ці відключення. Однак енергетики були вимушені поновити відключення - вони застосовуються в усіх регіонах з 15:00 до 22:00.