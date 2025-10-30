Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Обсяг черг - від 0,5 до 3.

Завтра обмеження енергопостачання будуть цілодобовими в усіх регіонах
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Обсяг черг - від 0,5 до 3.

Про це повідомляє Укренерго

"Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця", - йдеться в повідомленні.

Обсяг застосування заходів: 

  • Графіки погодинних обмежень діятимуть з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00). 
  • Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть також з 00:00 до 24:00. 

Водночас, Укренерго зазначає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться в повідомленні. 

  • Після нічної атаки на енергетику в більшості регіонів були аварійні відключення. Потім їх замінили на обмеження за графіками. Після стабілізації ситуації Укренерго скасувало ці відключення. Однак енергетики були вимушені поновити відключення - вони застосовуються в усіх  регіонах з 15:00 до 22:00. 
