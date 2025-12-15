Кияни масово скаржаться на відсутність генераторів в ЦНАПах. Офіційний коментар

Лише 7 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Києва мають генератори, які дозволяють працювати під час тривалих відключень електроенергії. Таку інформацію LB.ua надали на гарячій лінії центрального ЦНАП столиці.

Загалом в Києві працює 25 локацій ЦНАПів. Частина з них розміщені в приміщеннях райдержадміністрацій, інші в житлових чи офісних будівлях. За відгуками киян в соцмережах, найгірша ситуація з обслуговуванням під час відключень електроенергії склалася в ЦНАП Подільського району. Також відомо, що в лівобережній частині столиці (три адмінрайони) немає жодного центру, який має генератор (є три локації з джерелами безперебійного живлення, що мають часові обмеження в користуванні).

Директорка департаменту (центру) надання адмінпослуг міста Києва Наталія Шамрай так прокоментувала ситуацію в ЦНАПах міста:

“Можливість облаштувати те чи інше джерело безперебійного живлення залежить від того, в якому приміщенні розташований конкретний ЦНАП, які умови навколо будівлі. Наприклад, наше центральне відділення (Дніпровська набережна, 19Б) розташоване просто в дворі житлового будинку і через особливості планування і дозвільної документації ми не мали можливості розмістити там генератор потрібної потужності. Тому ми обрали для себе інший шлях і встановили великий безперебійник, який інтегрований в офісну систему. Але під час відключень тривалістю 6-7 годин він швидко розряджається, а зарядка потребує більшого часу, аніж ті три години, які ми часто маємо за останніми графіками”, - розказала LB.ua Наталія Шамрай.

“Ми облаштовуємо свою роботу під нові алгоритми і розподіляємо послуги на кілька черг роботи: частину запитів приймаємо без електроенергії в паперовому вигляді, з подальшим внесенням до інформаційних систем. Але є ряд послуг, які не можна надати без доступу до електронних реєстрів. До таких належать, наприклад, подача на паспорт громадянина України. Також доступ до електронних реєстрів потрібен під час процедури подачі на відшкодування майна, зруйнованого внаслідок атак РФ, коли люди здебільшого втратили всі паперові документи”, - пояснила Наталія Шамрай.

Проте, наголошує спеціалістка, на момент дії воєнного стану багато послуг є екстериторіальними, а в межах адміністративно-територіальної одиниці ви можете звернутися до будь-якого ЦНАПу за будь-якою послугою, щодо оформлення місця реєстрації або відшкодування майна в тому числі.

Наталія Шамрай радить спершу зателефонувати кол-центр київського департаменту надання адмінпослуг за телефонами (044) 202-60-38 або 202-60-39. І там назвати потрібну послугу і бажаний день та час відвідання ЦНАПу. А оператор знайде з усього переліку відділень з урахуванням їх графіків роботи такий, який підійде вам.

Адреси київських ЦНАПів з генераторами:

Проспект Голосіївський, 42;

Вулиця Левка Лук`яненка, 16;

Проспект Берестейський, 97;

Вулиця Гната Юри, 14Б;

Проспект Повітряних сил, 41;

Бульвар Тараса Шевченка, 26/4;

Вулиця Богдана Хмельницького, 24.

На Лівому березі: вулиця Котляревського, 1/1; Харківське шосе, 18, Дніпровська набережна, 19Б - мають джерела безперервного живлення з обмеженим ресурсом роботи.