Заступник Тимура Ткаченка військовий Ігор Рева більше не працює в КМВА

Рева не працює в КМВА з початку грудня.

Офіцер Ігор Рева, якого навесні призначили заступником начальника Київської міської військової адміністрації, вже не обіймає цю посаду. Цю інформацію LB.ua підтвердили сам Ігор Рева і пресслужба КМВА.

“Ігор Рева працював в КМВА у відрядженні з основного місця служби, наразі це відрядження закінчилося”, – повідомили в КМВА. За даними LB.ua, Рева не працює заступником Тимура Ткаченка з 1 грудня.

Фото: Полтавська хвиля Ігор Рева

В команді начальника КМВА Ігор Рева мав координувати взаємодію з підрозділами, проєкти, пов'язані з військовими і їх сім'ями. Влітку і восени, під час регулярних масованих атак Росії на Київ, Рева виїжджав на місця прильотів, брав участь в координації дій РДА щодо мешканців, які постраждали від ударів.

До роботи в КМВА Ігор Рева займався запуском застосунку “Резерв+”. Мобілізувався з початку вторгнення, служив у складі бригади “Маґура”. Раніше Рева був актором, сценаристом і продюсером студії “Мамахохотала”.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив посадовців КМДА у зриві проєкту будівництва мобільних укриттів.