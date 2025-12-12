Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаКиїв

Заступник Тимура Ткаченка військовий Ігор Рева більше не працює в КМВА

Рева не працює в КМВА з початку грудня. 

Офіцер Ігор Рева, якого навесні призначили заступником начальника Київської міської військової адміністрації, вже не обіймає цю посаду. Цю інформацію LB.ua підтвердили сам Ігор Рева і пресслужба КМВА. 

“Ігор Рева працював в КМВА у відрядженні з основного місця служби, наразі це відрядження закінчилося”, – повідомили в КМВА. За даними LB.ua, Рева не працює заступником Тимура Ткаченка з 1 грудня.

Ігор Рева
Фото: Полтавська хвиля
Ігор Рева

В команді начальника КМВА Ігор Рева мав координувати взаємодію з підрозділами, проєкти, пов'язані з військовими і їх сім'ями. Влітку і восени, під час регулярних масованих атак Росії на Київ, Рева виїжджав на місця прильотів, брав участь в координації дій РДА щодо мешканців, які постраждали від ударів.

До роботи в КМВА Ігор Рева займався запуском застосунку “Резерв+”. Мобілізувався з початку вторгнення, служив у складі бригади “Маґура”. Раніше Рева був актором, сценаристом і продюсером студії “Мамахохотала”.

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко звинуватив посадовців КМДА у зриві проєкту будівництва мобільних укриттів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies