Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаКиїв

Операція «Чисте місто»: у справі з’явилися нові підозрювані

Ідеться про ексзаступника голови КМДА і його спільника.

Операція «Чисте місто»: у справі з’явилися нові підозрювані
Операція "Чисте місто", фото ілюстративне
Фото: НАБУ

НАБУ і САП оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто». 

Як ідеться на сайті Національного антикорупційного бюро, у справі фігурують ексзаступник голови Київської міської державної адміністрації та його спільник, які вчинили замах на заволодіння двома земельними ділянками у Києві з використанням так званої «туалетної схеми». 

За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х. 

Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міськради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

Тоді підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих «туалетів», виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них. Це мало дати можливість закріпити право на землю.

Крім того, зловмисники виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво. 

Співучасники оборудки вели детальний облік витрат: у відповідних таблицях фіксували джерела фінансування, суми та напрямки.  

Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн., заявляє НАБУ.

Наразі у справі фігурують дев’ятеро осіб. Двоє з них уже на лаві підсудних, ще один має обвинувальний вирок.

  • На початку лютого в НАБУ повідомили про операцію "Чисте місто", в рамках якої викрили корупцію в земельній сфері. Її очолював колишній депутат Київської міської ради. 
  • Центр протидії корупції повідомив, що у справі фігурують семеро осіб. Серед них: ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором схеми; заступник голови КМДА Петро Оленич; депутати Київради, зокрема, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко; перший заступник та заступник директора комунальних підприємств та інші.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies