Ідеться про ексзаступника голови КМДА і його спільника.

НАБУ і САП оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто».

Як ідеться на сайті Національного антикорупційного бюро, у справі фігурують ексзаступник голови Київської міської державної адміністрації та його спільник, які вчинили замах на заволодіння двома земельними ділянками у Києві з використанням так званої «туалетної схеми».

За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х.

Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міськради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

Тоді підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих «туалетів», виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них. Це мало дати можливість закріпити право на землю.

Крім того, зловмисники виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво.

Співучасники оборудки вели детальний облік витрат: у відповідних таблицях фіксували джерела фінансування, суми та напрямки.

Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн., заявляє НАБУ.

Наразі у справі фігурують дев’ятеро осіб. Двоє з них уже на лаві підсудних, ще один має обвинувальний вирок.