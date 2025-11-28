Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ

У Києві біля метро «Дарниця» відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом

Шляхопровід звели у 1963 році. Це перший його капітальний ремонт. 

Фото: телеграм / Віталій Кличко

У Києві біля метро «Дарниця» відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом. Реконструкцію аварійного об’єкту «Київавтодор» розпочав у грудні 2024 року, повідомив столичний голова Віталій Кличко.  Старий шляхопровід звели 1963 року і відтоді жодного разу його капітально не ремонтували.

Мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Влаштували нове асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. Облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари.

Важливим етапом реконструкції став демонтаж опори шляхопроводу, яка була розташована під спорудою на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини. Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність, зазначив мер. 

Як і на всіх об’єктах, врахували принципи безбар’єрності — для зручного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп. 

Усі роботи виконували зі збереженням руху метрополітену та автомобілів Броварським проспектом.

Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29. А відзавтра свою роботу відновлять тролейбуси №№50, 50к.

Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.

Мер анонсував, що наступного року завершать ремонт підземного пішохідного переходу та сходів зі сторони вулиці Андрія Малишка, оздоблення шляхопроводу та благоустрій території.
