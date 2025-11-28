Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

У Вільнюсі планують посилити захист критичної інфраструктури та створити мобільні вогневі групи

Мер Валдас Бенкунскас зазначив, що у цій роботі планують орієнтуватися на досвід України. 

У Вільнюсі планують посилити захист критичної інфраструктури та створити мобільні вогневі групи
Валдас Бенкунскас
Фото: delfi.lt

У Вільнюсі планують посилити захист об’єктів критичної інфраструктури столиці, зокрема створять перші мобільні вогневі групи. 

Про повідомляє Європейська правда з посиланням на LRT.

У п’ятницю мерія Вільнюса підписала угоду про співпрацю з литовською службою громадської безпеки VSD щодо захисту та забезпечення стійкості критичної інфраструктури – об’єктів енерго-, тепло– й водопостачання від різних загроз, у тому числі потенційних атак БпЛА. 

Мер Валдас Бенкунскас зазначив, що у цій роботі планують орієнтуватися на досвід України. “Ціль противника дуже зрозуміла – сіяти паніку, створювати незручності. По цій інфраструктурі б’ють цілеспрямовано”, – зазначив він. 

Бенкунскас зазначив, що важливою складовою підготовки до потенційних атак є протиповітряна оборона і саме тому потрібна співпраця з іншими службами, оскільки цивільна структура не може займатися цим самостійно. 

“У нас є електронні засоби, що дозволяють нейтралізувати деякі безпілотники – але це спрацює не завжди. Тож потрібно мати і кінетичні засоби”, – сказав мер. 

Керівник Служби громадської безпеки (VST) Вікторас Грабаускас зазначив, що вони зі свого боку будуть займатися оцінкою ризиків для критичної інфраструктури Вільнюса, залучаючи також військових. Ідея передбачає у тому числі створення мобільних вогневих груп. 

“Ми плануємо три мобільні вогневі групи та одне авто, оснащене системами виявлення дронів і РЕБ”, – зазначив він. Також служба надасть рекомендації щодо найкращих рішень для встановлення систем спостереження, фізичної охорони, технічних засобів для нейтралізації безпілотників. 

“Будуть мобільні вогневі групи, будуть автомобілі зі спеціальним обладнанням – і електронним, і кінетичним, що дозволить моніторити повітряний простір і, за потреби, реагувати і вирішувати, що робити із загрозою з повітря”, – додав Бенкунскас.

  • Литва звернеться до міжнародних органів правосуддя у зв'язку з діями Білорусі, оскільки контрабандистські повітряні кулі продовжують прилітати на територію країни. Уряд збирає інформацію та розглядає можливість звернення до Міжнародного суду ООН (ICJ) щодо завданої шкоди.
