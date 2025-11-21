В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський обговорив із главою Міноборони Литви виробництво зброї

Також сторони обговорили оборонні потреби України.

Зеленський обговорив із главою Міноборони Литви виробництво зброї
Володимир Зеленський і Робертас Каунас
Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Під час зустрічі сторони обговорили можливість спільного виробництва зброї.

Про це Президент розповів у соцмережах.

"Зустрівся з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом, який уперше приїхав до України після нещодавнього призначення на посаду", – ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили оборонні потреби України та перспективи спільного оборонного виробництва. Також обговорили актуальну дипломатичну ситуацію і наявні зараз можливості для справедливого закінчення війни.

"Дякую Литві, другу України Президенту Гітанасу Наусєді та всьому литовському народу за підтримку із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Також вдячний за приєднання до ініціативи PURL, яка дає нам змогу закуповувати американську зброю. Ваша підтримка справді допомагає захищати нашу цивільну інфраструктуру та рятувати життя", – додає глава держави.
