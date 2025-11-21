​Президентка Єврокомісії планує дзвінок Зеленському щодо «мирного плану» США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити американський проєкт «мирного плану».
Про це 21 листопада повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає «Європейська правда».
Піньо заявила, що план США із 28 пунктів оприлюднили 20 листопада, тож «президентка оголосила сьогодні вранці, що обговорить цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі, на полях G20. А також вона сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання».
При цьому Єврокомісія офіційно не отримувала тексту американського документа.
Піньо наголосила, що фон дер Ляєн багато місяців координує позицію зі Зеленським і країнами коаліції, які підтримують справедливий і тривалий мир для України. «Це безперервний процес», — додала вона.
Речниця підкреслила ключовий принцип перемовин: «Будь-який мирний процес має дотримуватися правила: нічого про Україну без України».
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
- 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
- Тим часом США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.