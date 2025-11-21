​Президентка Єврокомісії планує дзвінок Зеленському щодо «мирного плану» США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити американський проєкт «мирного плану».

Про це 21 листопада повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає «Європейська правда».

Піньо заявила, що план США із 28 пунктів оприлюднили 20 листопада, тож «президентка оголосила сьогодні вранці, що обговорить цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі, на полях G20. А також вона сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання».

При цьому Єврокомісія офіційно не отримувала тексту американського документа.

Піньо наголосила, що фон дер Ляєн багато місяців координує позицію зі Зеленським і країнами коаліції, які підтримують справедливий і тривалий мир для України. «Це безперервний процес», — додала вона.

Речниця підкреслила ключовий принцип перемовин: «Будь-який мирний процес має дотримуватися правила: нічого про Україну без України».