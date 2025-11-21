В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Конгресмен Віндман назвав "мирний план" щодо припинення війни Росії проти України поступкою Кремлю

Політик вважає, що повне замороження ситуації в Україні є "абсолютно неприйнятною позицією".

Конгресмен Віндман назвав "мирний план" щодо припинення війни Росії проти України поступкою Кремлю
Конгресмен Євген Віндман біля Конгресу, 21 листопада 2025 року.
Фото: Суспільне Новини/Тетяна Козирєва

Конгресмен від Демократичної партії Євген Віндман прокоментував у коментарі Суспільному “мирний план” Трампа.

"Я не вивчав мирний план детально, але з того, що бачу, це замороження ліній. По суті, якщо йдеться про всю територію Донецької та Луганської областей, це фактично дарування росіянам додаткової території, яку вони не здатні захопити на полі бою", — наголосив конгресмен.

Він зауважив, що повне замороження ситуації в Україні є "абсолютно неприйнятною позицією".

"Це, по суті, мирний план, переданий Володимиром Путіним Дональду Трампу, який вимагає капітуляції — неприйнятно", — підкреслив Віндман.

Конгресмен додав, що гарантії безпеки, які мали б забезпечити США та країни НАТО, мають бути "залізобетонними". Інакше Кремль використає паузу для відновлення сил та знову буде атакувати за декілька років. Такі дії Росії створять пряму загрозу східному флангу НАТО.

"Єдиною гарантією свободи й суверенітету України є українська армія. Ось що я можу сказати з цього приводу", - підсумував Віндман.

Що відомо про "мирний план" Трампа

  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.

  • 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.

  • США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду".
﻿
