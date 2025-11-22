Мерц: до компромісу щодо війні в Україні ще далеко

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що угода про припинення агресивної війни Росії проти України поки що недосяжна, передає DW.
Наразі "є шанс" припинити війну, "але ми ще дуже далекі від гарного спільного результату", заявив політик у суботу, 22 листопада на саміті G20 у Йоганнесбурзі.
Глава уряду ФРН наполягає, що домовленості про Україну можна досягти лише за "безумовної згоди" Києва: "Великі держави не можуть припинити війни через голови воюючих країн".
Говорячи про зусилля країн Європи щодо припинення війни, Мерц наголосив: "Якщо Україна програє цю війну і, можливо, розпадеться, це вплине на всю європейську політику, весь європейський континент".
- Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
- Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".
- Згодом Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні. Він додав, що метою є досягти миру.
- Завтра, 23 листопада, представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план” у Швейцарії.