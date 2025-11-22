Мерц: до компромісу щодо війні в Україні ще далеко

Канцлер Німеччини не вірить у швидке припинення війни в Україні і переконаний, що "великі держави не можуть припиняти війни через голови країн, що воюють".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що угода про припинення агресивної війни Росії проти України поки що недосяжна, передає DW.

Наразі "є шанс" припинити війну, "але ми ще дуже далекі від гарного спільного результату", заявив політик у суботу, 22 листопада на саміті G20 у Йоганнесбурзі.

Глава уряду ФРН наполягає, що домовленості про Україну можна досягти лише за "безумовної згоди" Києва: "Великі держави не можуть припинити війни через голови воюючих країн".

Говорячи про зусилля країн Європи щодо припинення війни, Мерц наголосив: "Якщо Україна програє цю війну і, можливо, розпадеться, це вплине на всю європейську політику, весь європейський континент".