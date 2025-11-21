База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Reuters: США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду

США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.

Reuters: США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду
Фото: EPA/UPG

США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. 

Україна стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на рамки мирної угоди з Росією, підготовленої за посередництва США, ніж під час попередніх переговорів, включаючи погрози припинити постачання розвідувальних даних та зброї, повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням.

Одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.

  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію, віддати Росії свої території.
  • Сьогодні, 21 листопада, провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння.
  • За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
