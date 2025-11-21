Reuters: США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду

США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела.
Україна стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на рамки мирної угоди з Росією, підготовленої за посередництва США, ніж під час попередніх переговорів, включаючи погрози припинити постачання розвідувальних даних та зброї, повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням.
Одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію, віддати Росії свої території.
- Сьогодні, 21 листопада, провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння.
- За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.