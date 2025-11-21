Reuters: США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду

США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела.

Україна стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, щоб погодитися на рамки мирної угоди з Росією, підготовленої за посередництва США, ніж під час попередніх переговорів, включаючи погрози припинити постачання розвідувальних даних та зброї, повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням.

Одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.