Зеленський обговорив із Коштою і фон дер Ляєн «мирний план» США

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами Зеленського, говорили про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США.

«Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план. Найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть «, - додав український президент.