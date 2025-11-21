Зеленський обговорив із Коштою і фон дер Ляєн «мирний план» США

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
За словами Зеленського, говорили про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США.
«Ми всі цінуємо бажання Америки та Президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план. Найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть «, - додав український президент.
- Перед цим він повідомив про свої переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.
- Напередодні тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс і Дрісколл зустрілися з керівництвом України. За словами Девіс, відбулися «надзвичайно конструктивні переговори».
- 21 листопада Зеленський заявив про тиск на Україну і ризик втрати ключового партнера.
- Перед цим стало відомо, що США вимагають від Києва підписати мирний план на невигідних нашій державі умовах.