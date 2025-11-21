Шмигаль обговорив з міністром оборони Литви спільне виробництво морських дронів, радарів та протипіхотних мін

У Києві міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із новим главою Міноборони Литви Робертасом Каунасом.

Про це Денис Шмигаль розповів у Телеграм.

"Радий вітати у Києві Міністра оборони Литви Робертаса Каунаса. Подякував литовському уряду та народу за непохитну підтримку України від початку широкомасштабного російського вторгнення.

Цінуємо виділення Литвою 0,25% ВВП на посилення наших оборонних спроможностей, активну участь у коаліціях та програмах, особливо PURL і SAFE, а також виділення коштів на закупівлю ЗРК Patriot", – ідеться у повідомленні.

Шмигаль висловив вдячність за підготовку нового пакета військової допомоги, який включатиме критично важливе озброєння.

Сторони обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК. Визначили перспективні напрямки: спільне виробництво морських дронів, радарів та протипіхотних мін.

Також Денис Шмигаль ознайомив із критичними потребами для посилення війська: FPV, дрони-перехоплювачі та deep-strike.

"Дякую Литві за послідовну підтримку нашої позиції щодо досягнення справедливого миру", – додає Шмигаль.