Зеленський затвердив склад української делегації для участі у 34 сесії Міжнародної морської організації

Українська делегація уповноважена брати участь у переговорах і прийнятті рішень.

Зеленський затвердив склад української делегації для участі у 34 сесії Міжнародної морської організації
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у 34 сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO), яка проходитиме з 24 листопада по 3 грудня в Лондоні

Відповідне розпорядження №126/2025-рп від 21 листопада опубліковане на сайті Офісу президента.

Головою делегації призначено віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу. 

Заступником глави делегації став Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який також є постійним представником України при IMO. 

До складу делегації увійшли радники та посадовці Міністерства закордонних справ і Міністерства розвитку громад та територій, а також керівники Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

Фото: скріншот

Голові делегації дозволено за погодженням із МЗС вносити зміни до складу делегації та залучати експертів для участі в роботі Асамблеї. 

Українська делегація також уповноважена брати участь у переговорах і прийнятті рішень IMO.

Міжнародна морська організація — це спеціалізована установа ООН, діяльність якої спрямована на забезпечення безпеки мореплавства, захист довкілля від забруднення суднами та встановлення міжнародних стандартів судноплавства. Україна є членом IMO з 1994 року.
