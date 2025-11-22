Навроцький про “план миру”: потрібно враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів

Президент Польщі заявив, що будь-який мирний план має бути схвалений у Києві, а ціною миру жодним чином не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресором.

Реагуючи на розроблений Сполученими Штатами та Росією “мирний план”, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нові пропозиції щодо припинення війни Росії проти України повинні враховувати той факт, що “Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів”.

“Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах”, – написав Навроцький.

Він зазначив, що будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін.

“Ціною миру жодним чином не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресором, а Російська Федерація була і є агресором”, – зауважив глава польської держави.