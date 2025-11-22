Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Навроцький про “план миру”: потрібно враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів

Президент Польщі заявив, що будь-який мирний план має бути схвалений у Києві, а ціною миру жодним чином не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресором.

Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Реагуючи на розроблений Сполученими Штатами та Росією “мирний план”, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нові пропозиції щодо припинення війни Росії проти України повинні враховувати той факт, що “Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів”.

Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах”, – написав Навроцький.

Він зазначив, що будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін.

Ціною миру жодним чином не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресором, а Російська Федерація була і є агресором”, – зауважив глава польської держави.

  • Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
  • Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".
  • Згодом Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні. Він додав, що метою є досягти миру.
  • Завтра, 23 листопада, представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план” у Швейцарії
