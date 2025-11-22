Навроцький про “план миру”: потрібно враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів

Реагуючи на розроблений Сполученими Штатами та Росією “мирний план”, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що нові пропозиції щодо припинення війни Росії проти України повинні враховувати той факт, що “Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів”.
“Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах”, – написав Навроцький.
Він зазначив, що будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін.
“Ціною миру жодним чином не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресором, а Російська Федерація була і є агресором”, – зауважив глава польської держави.
- Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
- Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".
- Згодом Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні. Він додав, що метою є досягти миру.
- Завтра, 23 листопада, представники України, США, Британії, Франції та Німеччини обговорять “мирний план” у Швейцарії.