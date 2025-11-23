До побачення, там, нагорі

Які наслідки все це матиме для України, як держави?

Що й зрозуміло: крадіжки в енергетиці під час війни, коли – в буквальному сенсі – кожен українець сидить без світла протягом більшої частини доби; вірогідні спекуляції на закупівлі бронежилетів , отже – на життях тих, хто на фронті, не порівняти з «корупційними мутками» і «схемами», які обивателя безпосередньо не стосуються (хоча наслідки є для всіх).

На початку дехто порівнював його зі «Свинарчукгейтом» періоду президентства Петра Порошенка; потім – з «кольчужним скандалом» та плівками Мельниченка доби Леоніда Кучми. Але правда в тому, що хоча всі перелічені події серйозно вплинули на політичну ситуацію, їх резонанс на «низовому рівні» був меншим. Це коли про корупцію у владі буквально говорять усюди: і в парламенті, і на базарі в райцентрі.

Цю історію ми в LB.ua згадували останніми днями, коли Україну накрив «Міндічгейт» .

Саме так називається роман французького письменника П'єра Леметра, за який в 2013-му він отримав Гонкурівську премію. Не будемо переказувати все, але одна з сюжетних ліній оповідає про те, як нечистий на руку ділок збагачується на пам'яті жертв Першої світової війни. Залучивши корупційні родинні зв'язки, він отримує великий урядовий контракт на перепоховання полеглих воїнів – доправлення їх з місця загибелі на малу батьківщину. От тільки у рідній французькій землі він їх ховає в дуже дешевих та неякісних трунах, які за копійки виробляють китайські робітники. А для того, щоб додатково здешевити процес, труни роблять маленькими, короткими та тісними. І якщо тіло в неї не поміщається, покійника буквально «трамбують» – ламають кістки тощо. Зрештою, говорить ділок, тілу вже без різниці, родичі цього не побачать (всі труни закриті), а для нього йдеться про прибуток.

Фото: НАБУ Знайдені гроші під час обшуків у справі Міндіча

Коли «Міндічгейт» тільки стартував, більшість топпредставників чинної влади не сприймали його серйозно. Мовляв, НАБУ «зводить політичні рахунки»: займається одними, але «не помічає» інших. Також – «мститься» за літню спробу обмежити самостійність антикорупційних органів (існує думка, що насправді літня атака на НАБУ і САП була спробою не допустити «Міндічгейту» та йому подібних).

Саме тоді в провладних телеграм-каналах вперше «завірусився» наратив про те, що «Міндічгейт» – інструмент тиску американців на українську владу в контексті примусу до капітуляції. З моменту оприлюднення «плану на 28 пунктів» ця теза стала домінувати у риториці прихильників влади.

Що зовсім не означає, що припущення абсолютно не відповідає дійсності.

З іншого боку, НАБУ і САП після липневих подій чітко усвідомили: мають діяти проактивно, ситуація така, що або вони, або їх. Та й «розробка» групи Міндіча почалася не вчора - тривала півтора року.

На складні питання не буває простих відповідей, вони завжди комплексні, з безліччю відтінків.

Однак саме звідси, з цього зверхнього ставлення на початках маємо результатом відсутність чіткої комунікаційної стратегії для подолання кризи, що виникла. Точніше кажучи, будь-якої стратегії.

Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський під час наради з командою уряду, Офісу та секретарем РНБО.

Вже після початку «Міндічгейту», але ще перед від’їздом в закордонне турне, Володимир Зеленський мав низку зустрічей – з прем’єркою Свириденко, очільником ГУР Кирилом Будановим, іншими топпосадовцями. Кожен пропонував свої сценарії виходу з кризи. Про кожну з цих зустрічей на сайті голови держави оприлюднювалися детальні фотозвіти.

Окрім однієї – з керівництвом антикор блоку, з «японцями», як поза очі називають їх в Офісі президента (не питайте).

Предмет переговорів: наполягання закрити судові засідання у справі фігурантів за ініціативою позивача (це було одразу після оприлюднення на засіданні інформації про зв'язок Германа Галущенка і Світлани Гринчук), а також публікацію «всього і одразу», без «розтягування» на серії. Як бачимо, домовленостей не досягли – наступна «серія» вийшла вже за кілька днів. І це ще явно не кінець.

Владними колами ширяться чутки про прізвища посадовців, які можуть в подальшому фігурувати на плівках. Перший «на черзі» – секретар РНБО Рустем Умєров, але ще в статусі міністра оборони. Наразі це – найбільш резонансний епізод.

Фото: facebook/zheleznyak Герман Галущенко і Світлана Гринчук

Нібито є окреме провадження, в якому фігурує голова Фінмону Філіп Пронін. Який, за словами співрозмовників в антикорупційних органах, не докладає належних зусиль не те що для сприяння гучним розслідуванням, а й навіть для перевірки походження коштів, що вносяться заставами за топфігурантів. В тому числі на предмет наявності в них «російського сліду» (наприклад, від зрадника Андрія Деркача).

Але немає плівок – нема підозр. Наразі політикум завмер в напруженому очікуванні – як і коли продовжиться «серіал». «Просто перестати стріляти» «японці» не можуть: з причин, по-перше, суто процесуальних, по-друге, тут питання власного самозбереження, ну, і по-третє – обізнаність іноземних партнерів. Пауза – можливо, повна зупинка – ні.

Відповідно до цього влада думатиме над реакцією. Або її відсутністю. Жодних планів «на випередження», глобальної стратегії не існує. В тому числі через відсутність усвідомлення природи того, що відбувається – що причини не в «інтригах» опонентів, а глибоко всередині самої системи.

Тут можна нескінченно дискутувати про те, чи є Міндіч «верхівкою» айсберга, чи – як влучно висловився про нього Ігор Коломойський – «принеси, подай, прибери», але «двушка на Москву» не сама себе відправляла.

В оточенні глави держави шукають «системне позитивне рішення», щоб врятувати ситуацію. Точніше, рейтинги. Які перестали тішити Банкову задовго до «Міндічгейту».

«Раніше тенденція прослідковувалася дуже однозначно: Курська операція – у нас зростання, «Павутина» – зростання. Нині якихось особливих успіхів немає, тому соціологія «стоїть». Єдиний, у кого хоч якийсь «плюс» – Дмитро Разумков. І це, до речі, теж симптоматично», – говорить співрозмовник з цього самого оточення.

На кінець тижня багатьом здавалося: зустріч Президента з фракцією «СН» допоможе розставити крапки над «і», адже напередодні депутати ніби згадали, що є представниками народу в парламентсько-президентській республіці, що вони суб’єктні, а парламент – точно місце для дискусій. Навіть спромоглися сформулювати драфт сценарію виходу з політичної кризи (детальніше про це в середу ввечері ми говорили з формальним автором цього драфту Микитою Потураєвим).

«Так, план неідеальний. Так, юридично ми не можемо створити нову коаліцію, не розпустивши попередню, але це принаймні якась «затравка» для діалогу. Настрої у фракції жахливі, люди розчавлені і обурені одночасно. Якщо Офіс не ухвалить принципових рішень, фракція просто посиплеться», – стверджував один з наших співрозмовники серед топів «Слуг» вранці наступного дня.

«І вся владна вертикаль теж. У відставку подаватимуть не тільки міністри, а й, не виключено, деякі очільники регіонів. Це буде криза, якої ми ще не бачили за 30 років. Ми залишимось без бюджету, без програми МВФ, з непрацюючими інституціями», – додавав інший.

Тим же ранком за ініціативи Давида Арахамії «слуги» почали в окремому гугл-доці збирати питання до Президента. Анонімні – «щоб люди почувалися вільніше».

Формулювання дуже різні, на кшталт: «Чи будуєте ви “Династію?”», «Чи вам не соромно?», «Чи звільните Єрмака?». Про останнє у фракції - ледь як не про ключову вимогу - не говорив тільки лінивий (хоча достеменно про присутність голосу очільника Офісу на плівках наразі невідомо).

Фото: ОПУ Глава ОПУ Андрій Єрмак та президент України Володимир Зеленський під час робочої поїдки на Донеччину, 20 грудня 2022 року

У чому проблема озвучити все це голосом, нащо анонімний гугл-док, якщо ви дійсно згадали про свою суб’єктність і надихаєте одне одного фразами на кшталт «в критичні моменти новітньої історії Верховна Рада брала на себе відповідальність» (так сталося в дні Помаранчевої революції двадцять років тому, так було в найчорніші дні Революції гідності. – Ред.)? Питання риторичне.

Очікувана зустріч відбулася в четвер ввечері. Президент прибув на неї разом з Андрієм Єрмаком. Здавалось би: всі можливості – підводьтеся з місця, говоріть. Але, як ми знаємо, жодне з гострих питань на ній не прозвучало – «слуги» всі разом колективно знітились. Така от «субʼєктність».

Логічно, «на горі» зробили висновок: немає насправді ніякого масового невдоволення, є окремі заколотники на чолі з Давидом Арахамією, який "просто мститься за послаблення своїх позицій на початку року".

Чергова «галочка» в довгому переліку «палацових інтриг». І «зарубка» на майбутнє – не зараз, коли настане сприятливий час.

Ну, а вже в пʼятницю суспільна увага перемкнулася на обговорення пунктів «мирного плану» Віткоффа і Дмітрієва.

«На самому початку «Міндічгейту» одна розумна людина радила президенту: потрібно зміщувати акценти. Військових успіхів ми наразі не маємо, отже треба говорити про мир. Тим більше він об'єктивно необхідний – ми обмежені в людському ресурсі, в грошах, в усьому», – каже співрозмовник LB.ua.

Так воно і сталося. «Заслуг» української влади тут немає – просто збіг.

І тепер наратив такий: перед державою – мегавиклик, суспільство має консолідуватися, хто нагадує про внутрішні проблеми – посіпака росіян. Але ж ці внутрішні проблеми нікуди не ділися, навпаки – тільки поглиблюються, як хронічна хвороба, яку не лікують.

Чи робитиме Президент висновки?

По-перше, одні тільки кадрові – навіть дуже радикальні – нічого не змінять, кардинальної перебудови потребує система, що створювалася роками (місцями - раніше 2019-го).

По-друге, «швидка відповідь» – в тексті указу про склад української делегації по мирних перемовинах. Так, там вже присутній Кирило Буданов, але й Рустем Умєров нікуди не дівся.

Фото: Facebook/Rustem Umerov Рустем Умєров

На тлі всього цього «неідеального шторму» згадуються дві історичні паралелі.

Перша – про те, наскільки владі важливо «відчувати момент» та реагувати вчасно, а не «гасити пожежі», що можуть обернутися трагедією – в прямому сенсі. Власне, ранок 18-го лютого 2014 року: Майдан розпочинає «мирний наступ» на Верховну Раду. Вимог – ціла низка, але одна з ключових – скасування конституційних правок, якими президент Янукович значно розширив собі повноваження вже після обрання на посаду в 2010-му році. Одночасно з ходою майданівців триває засідання фракції Партії регіонів, окремі депутати виступають з помірною критикою, вимагають зреагувати на очевидну кризу, але очільник Олександр Єфремов агресивно наполягає: ні, жодних перемовин з опозицією, тим більше – змін до Конституції; Майдан – фейк, він весь проплачений; ні, нового прем'єр-міністра не буде (Азарова відправили у відставку три тижні тому – щоб хоч якось «випустити пару» після «диктаторських законів»). В момент коли Єфремов фізично все це промовляє (буквально, це не метафора), на Інститутській та Садовій починається бійня. Що було далі – відомо.

І друга паралель – «вікно можливостей» Віктора Ющенка протягом 2005-го. Коли, за умовами конституційної реформи, він мав цілий рік широких президентських повноважень – як у Леоніда Кучми свого часу. Також він мав колосальний кредит довіри і підтримки українського суспільства. Відповідно, міг використати цей рік для справді проривних реформ і рішучих дій. Не використав – вже восени країна дізналась справжнє значення терміну «любі друзі».

Чи зробить Володимир Зеленський висновки з такого досвіду попередників? Чи усвідомить, що зараз має унікальну можливість ухвалювати болісні, часом дуже болісні, але життєво необхідні для країни рішення. Від яких, без перебільшення, залежить сама перспектива існування країни. Ухвалювати, не думаючи про рейтинги, адже після «Міндічгейту» політичне майбутнє для "Слуг" остаточно перекреслене.