НАБУ і САП втрачають незалежність

Попри це, Верховна Рада сьогодні ухвалила правки до Кримінального процесуального кодексу, якими хочуть обмежити незалежність НАБУ і САП.

Посли держав G7 відразу « висловили серйозне занепокоєння», а представниця ЄС в Україні Катерина Матернова написала, що підтримка України залежить від збереження досягнень реформ.

Інший, за даними слідства, міг вчинити державну зраду, а його батько вів незаконний бізнес з ворогом.

СБУ стверджує, що зафіксувала факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один детектив нібито передавав ворогові секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Як усе почалося

21 липня СБУ й ОГП провели 80 обшуків у 19 детективів НАБУ в різних регіонах України. При цьому слідчі дії проводили без відповідних судових ухвал — нібито щоб не допустити витоку інформації.

За підсумками обшуків Офіс Генерального прокурора підтвердив затримання одного керівника детективів НАБУ — глави територіального управління Руслана Магамедрасулова.

Йому готують підозру в пособництві державі-агресору (стаття 112-2 КК України). Затриманий, за даними слідства, був посередником продажу до Дагестану технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець Сентябр Магамедрасулов.

Коли документували протиправну діяльність посадовця НАБУ, зʼясували, що Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у Дніпрі й відповідати за роботу в прифронтових регіонах. Натомість майже весь час перебував у Києві й нещодавно кілька тижнів відпочивав на Канарських островах.

Фото: СБУ Затримання Руслана Магамедрасулова

У СБУ додали, що працівник НАБУ приховав російське громадянство батька, зокрема, не вказав цього, коли оформлював документи для доступу до державної таємниці. Матір Магамедрасулова, за даними СБУ, отримує пенсію незаконного формування на окупованій території Донецької області, хоча мешкає в Києві. Вона підтримує війну в Україні й виправдовує злочини росіян.

Також слідчі встановили, що затриманий мав контакт з нардепом від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, «який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами РФ та впливає на діяльність НАБУ».

«Наразі перевіряється інформація щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідування справ», — повідомили правоохоронці.

Докладно про діяльність Федора Христенка можна прочитати тут.

Фото: stopcor.org

Ще один російський кріт у НАБУ, за версією СБУ, працював під кураторством колишнього заступника керівника охорони Януковича Дмитра Іванцова, який у лютому 2014 року допомагав колишньому президентові перебратися до Росії, а сам залишився у Криму, вступив до лав окупантів і був завербований ФСБ.

«За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому, закритому підрозділі Д-2 і шпигував для російської спецслужби», — заявили в СБУ.

Фото: СБУ СБУ повідомила про затримання крота ФСБ у лавах НАБУ

Підозри за ДТП

Того-таки 21 липня ДБР оголосило трьом співробітникам Національного антикорбюро підозри за скоєння ДТП з потерпілими. Усі три аварії трапилися у 2021–2023 роках, розповіли в НАБУ.

«За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України)», — повідомили в Бюро.

Коментуючи підозри, в НАБУ підтвердили, що дві згадані ДТП трапилися у 2021 році, одна — у 2023-му. Співробітники Бюро надали потерпілим допомогу і повідомили відповідні органи.

«Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки — максимально сприяли встановленню обставин подій і надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства», — додали в Бюро.

Реакція НАБУ на обшуки

Національне антикорбюро прокоментувало й обшуки у своїх співробітників.

За інформацією Бюро, ухвал суду на ці слідчі дії немає. Підставами для більшості назвали «участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах». «Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними», — стверджують у Бюро.

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

Окрім того, СБУ почала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці стосовно працівників НАБУ, які мають до неї доступ і можуть проводити негласні розшукові дії. «За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про наявні й заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії. Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та нинішні розслідування», — повідомили в Бюро.

У НАБУ також підкреслили, що під час одного обшуку до детектива застосували силу, хоча він не чинив опору. Директор Бюро Семен Кривонос вирішив достроково повернутися з відрядження до Великої Британії.

Ситуацію також прокоментували в Спеціалізованій антикорпрокуратурі, до якої вранці теж прийшли з обшуками: офіційного попередження не було. Слідчі дії почали за відсутності керівництва НАБУ і САП у країні.

«У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП», — сказали в прокуратурі. САП вважає, що заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.

СБУ своєю чергою заявила, що не отримувала доступу до даних про всі негласні і оперативні заходи та спецоперації НАБУ і САП. Там запевнили, що її перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом цих документів.

«Слуга народу» урізала повноваження НАБУ і САП

Уранці 22 липня, напередодні останнього пленарного засідання у цьому місяці (далі нардепи зберуться в Раді аж 19 серпня) відбулося засідання Комітету ВР з питань з питань правоохоронної діяльності, на якому ухвалили рішення щодо правок до законопроєкт 12414, який стосується змін до Кримінального кодексу в частині розслідувань щодо зниклих безвісти.

Фото: LB.ua

Представники «Слуги народу» й колишньої ОПЗЖ запропонували до документа правки, які не стосуються зниклих безвісти, зате обрізають повноваження НАБУ і САП.

Зокрема, згідно з правками:

1. Керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде генпрокурор, а не керівник САП. Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати, який прокурор стежитиме за розслідуваннями НАБУ;

2. Генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ й передати його на вивчення іншому прокурору;

3. Прибирають норму про заборону забирати в НАБУ провадження.

«Без голови (Сергія Іонушаса, представника “слуг”. — LB.ua) у режимі онлайн швидко рекомендували ухвалити у другому читанні зміни до Кримінального процесуального кодексу. До другого читання в текст протягнули правки членів “Слуги” і груп колишньої проросійської ОПЗЖ, зокрема, щодо невідкладних обшуків без ухвал судів, як це і відбулося з НАБУ та САП. Голосувати будуть у цілому вже сьогодні», — розповів LB.ua член комітету.

Членкиня Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова («Голос») підтвердила, що його засідання відбулося онлайн і тривало лише 10 хвилин.

«Порішали, щоб підрізати НАБУ», — заявила вона.

Фото: вікі/Oleksandra Sasha Ustinova Олександра Устінова

Головний автор цього законопроєкту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України Максим Павлюк («Слуга народу») запитання LB.ua про рекомендації зазначених правок проігнорував.

Інший же його колега по фракції не під запис зазначив, що Павлюк не є автором правок, оскільки «все спускається згори». «Голоси в залі будуть», — запевнив депутат.



Згодом парламент попри блокування президії опозиційними фракціями «ЄС» та «Голос» 263 голосами фракцій «Слуги народу», груп колишньої проросійської ОПЗЖ та «Батьківщини» проголосувала за закон в цілому.

Фото: Ірина Геращенко Блокування президії опозицією

Можливе «креативне рішення» від РНБО

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос») припустив, що подальший наступ на антикорупційні органи може тривати ще й за допомогою рішень РНБО.

«Може бути креативне рішення РНБО. Уже є указ про доручення митниці та податковій вжити заходів щодо мораторію на перевірки бізнесу. Фактично владі треба збити чинне керівництво НАБУ/САП і призначити контрольоване. Щоб можна було комусь подзвонити і сказати: “Оцьому підозру не давай”», — сказав Железняк у коментарі LB.ua.

Реакція партнерів

Посли держав Групи семи відреагували на слідчі дії СБУ щодо НАБУ.

Фото: Facebook/Katarina Mathernova

«G7 уважно стежить за подіями в НАБУ, зокрема, за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ за ймовірні злочини. Ми зустрілися сьогодні з НАБУ, маємо серйозні занепокоєння і намір обговорити ці події з керівництвом уряду», — йдеться у повідомленні.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова також закликала Київ зберегти досягнення реформ. І зазначила, що це необхідно, аби «зберегти підтримку, потрібну для перемоги над ворогом».

Після ухвалення закону глава НАБУ Семен Кривонос зауважив, що серед нардепів, які підтримали закон про перепідпорядкування НАБУ та САП Офісу Генпрокурора, були особи, щодо яких пред’явлені підозри НАБУ.

Та закликав президента Володимира Зеленського не підписувати закон.