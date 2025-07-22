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Зеленський назвав країни, з якими першими буде відкрито набуття множинного громадянства

Це будуть держави з найбільшою кількістю наших співвітчизників.

Зеленський назвав країни, з якими першими буде відкрито набуття множинного громадянства
Фото: Shutterstock

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на нараді за участі дипломатичних співробітників назвав ті держави, з якими буде в першу чергу досягнуто домовленостей про множинне громадянство для українців.

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Як пише "Європейська правда", Зеленський висловив побажання, щоб це були "ті країни, де сильно українців підтримують, традиційно з нами, теплі до українців". Йдеться про держави, в яких кількість наших співгромадян наразі є найбільшою: Німеччину, Польщу, Чехію та держави Балтії, а в перспективі також Канаду.

Президент підкреслив, що мета ухваленого парламентом закону про множинне громадянство - це збереження зв'язку українців зі своєю країною.
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