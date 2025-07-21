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Зеленський: цього тижня мають законтрактувати всі ефективні дрони-перехоплювачі

Президент представив міністерству оборони нового керівника. 

Зеленський: цього тижня мають законтрактувати всі ефективні дрони-перехоплювачі
Фото: LB.ua

Президент Володимир Зеленський представив Дениса Шмигаля як нового очільника міністерства оборони. Під час заходу він зазначив, що нічний російський удар був прорахований таким чином, аби обійти протиповітряну оборону. 

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Напередодні російська пропаганда ще й поширила відео з виробництва корпусів для "шахедів", аби залякати українців. Тому Україні потрібна співставна з загрозою відповідь на удари, і це є одним з основних завданням для міноборони.

Цього тижня мають законтрактувати всі доступні дрони-перехоплювачі з доведеною ефективністю. 

"Частина угод вже укладена, по деяких ще треба було попрацювати", – сказав президент.

Іншим пріоритетом є підготовка операторів для перехоплювачів. 

"Обов'язково мають бути забезпечені 100 % потреб армійської авіації, Повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах. Також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти і дальності нашого застосування дронів проти російських об'єктів. Кожен майданчик, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони. Це означає чітке масштабування виробництва визначених видів нашої зброї, як це і було вирішено на Ставках і відповідних нарадах", – сказав президент.

Також президент очікує використання ракет. Він додав, що за пів року частка використання української зброї має зрости до 50 %. За десять днів повинні бути результати аудиту всіх угод стосовно зброї, зокрема будівництва заводі на території країн-партнерів.
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