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Уряд приєднав міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до міноборони

Керуватиме ним Денис Шмигаль. 

Уряд приєднав міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до міноборони
Фото: LB.ua

Кабінет міністрів 21 липня приєднав міністерство стратегічної промисловості до міністерства оборони. Про це повідомив новий його очільник Денис Шмигаль. 

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На його думку, об’єднання міністерств “створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів”. Він додав, що інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури міноборони. 

“Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї”, – сказав він. 

Громадська антикоррада при міністерстві оборони вказувала на можливі ризики, спричинені об’єднанням двох міністерств. Зокрема, можливий конфлікт інтересів, оскільки МО отримає в управління виробників снарядів і мін. Воно зацікавлене купувати їх у своїх підприємств, але є й інші, що може створити для других нерівні конкурентні умови.

Мінстратегпром було створено в 2020 році.

  • Про рішення об'єднати два міністерства президент повідомив ще до того, як відбулася відставка уряду. Тоді ж він сказав, що об'єднане міністерство має очолити Шмигаль. Очільника Мінстратегпрому Германа Сметаніна мають повернути на посаду керівника Української оборонної промисловості.
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