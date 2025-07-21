Уряд приєднав міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до міноборони

Кабінет міністрів 21 липня приєднав міністерство стратегічної промисловості до міністерства оборони. Про це повідомив новий його очільник Денис Шмигаль.

На його думку, об’єднання міністерств “створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів”. Він додав, що інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури міноборони.

“Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї”, – сказав він.

Громадська антикоррада при міністерстві оборони вказувала на можливі ризики, спричинені об’єднанням двох міністерств. Зокрема, можливий конфлікт інтересів, оскільки МО отримає в управління виробників снарядів і мін. Воно зацікавлене купувати їх у своїх підприємств, але є й інші, що може створити для других нерівні конкурентні умови.

Мінстратегпром було створено в 2020 році.