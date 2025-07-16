Міністр стратегічної промисловості Сметанін повернеться керувати Укроборонпромом. Його міністерство об'єднають з МО

Президент поставив завдання наростити наявність української зброї на фронті до 50 % за перші пів року нового уряду.

Міністерство оборони в оновленому уряді об'єднають з міністерством стратегічної промисловості. Герман Сметанін, який його очолює, повернеться на посаду в Укроборонпром.

Про таке рішення повідомив президент Володимир Зеленський. Він сподівається, що нове МО допоможе розширити виробництво української зброї.

"Герман Сметанін очолить Укроборонпром. Завдання дуже конкретне, чітке – зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях біля 40 %. Це вже значно більше української зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. Наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки її принесли. Щоби вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню і справжнього миру", – сказав він.

Президент додав, що за перші пів року роботи нового уряду треба досягти показника в 50 % української зброї на полі бою.

Рустем Умєров, який поки що очолює міністерство оборони, за словами Зеленського, тепер допомагатиме на міжнародному треку. Він не уточнив, чи буде він послом – раніше відповідну інформацію поширили різні медіа з посиланням на джерела. За даними журналістів, обговорювали відправку Умєрова послом до США.

Новим міністром оборони буде Денис Шмигаль – у разі його підтримки депутатами.

Президент також підтвердив, що будуть кадрові рішення в сфері дипломатії.

Герман Сметанін

З 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.

Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева".

З квітня 2021 року по квітень 2023 працював директором Державного підприємства ”Харківський бронетанковий завод".

У квітні 2023 Кабінетом Міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева".

28 червня 2023 Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ "Українська оборонна промисловість".

З 5 вересня 2024 – Міністр стратегічних галузей промисловості України.