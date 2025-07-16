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Профільний комітет рекомендував Раді схвалити заяву Шмигаля про відставку

Голосування за відставку уряду має відбутися невдовзі.

Профільний комітет рекомендував Раді схвалити заяву Шмигаля про відставку
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешешко

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку. 

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Про це LB.ua повідомив член комітету Віталій Безгін (фракція «Слуга народу»). 

“Проголосували комітетом рекомендацію ВРУ прийняти відставку ПМ”, – повідомив Безгін.

  • «За» – 19
  • «Проти» – 0
  • «Утрималися» – 1, Максим Саврасов.

Голосування за відставку Шмигаля планується сьогодні. 

Після голосування за відставку Шмигаля, як повідомили LB.ua в “Слузі народу”, ввечері 16 липня відбудеться засідання фракції. 

“За результатами буде подання від коаліції по призначенню нового уряду на чолі зі Свириденко. Саме голосування за новий Кабмін буде 17 липня в парламенті”, – розповіли у фракції. 

Інший співрозмовник додав, що “наразі не вирішено, як саме будемо голосувати. Пакетом чи окремо”.
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