Профільний комітет рекомендував Раді схвалити заяву Шмигаля про відставку

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку.
Про це LB.ua повідомив член комітету Віталій Безгін (фракція «Слуга народу»).
“Проголосували комітетом рекомендацію ВРУ прийняти відставку ПМ”, – повідомив Безгін.
- «За» – 19
- «Проти» – 0
- «Утрималися» – 1, Максим Саврасов.
Голосування за відставку Шмигаля планується сьогодні.
Після голосування за відставку Шмигаля, як повідомили LB.ua в “Слузі народу”, ввечері 16 липня відбудеться засідання фракції.
“За результатами буде подання від коаліції по призначенню нового уряду на чолі зі Свириденко. Саме голосування за новий Кабмін буде 17 липня в парламенті”, – розповіли у фракції.
Інший співрозмовник додав, що “наразі не вирішено, як саме будемо голосувати. Пакетом чи окремо”.