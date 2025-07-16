Профільний комітет рекомендував Раді схвалити заяву Шмигаля про відставку

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку.

Про це LB.ua повідомив член комітету Віталій Безгін (фракція «Слуга народу»).

“Проголосували комітетом рекомендацію ВРУ прийняти відставку ПМ”, – повідомив Безгін.

«За» – 19

«Проти» – 0

«Утрималися» – 1, Максим Саврасов.

Голосування за відставку Шмигаля планується сьогодні.

Після голосування за відставку Шмигаля, як повідомили LB.ua в “Слузі народу”, ввечері 16 липня відбудеться засідання фракції.

“За результатами буде подання від коаліції по призначенню нового уряду на чолі зі Свириденко. Саме голосування за новий Кабмін буде 17 липня в парламенті”, – розповіли у фракції.

Інший співрозмовник додав, що “наразі не вирішено, як саме будемо голосувати. Пакетом чи окремо”.