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Колишня "слуга народу" депутатка Буймістер увійшла до фракції "Батьківщина"

"Слуги" виключили її з фракції в 2021 році через те, що вона проголосувала проти президентського законопроєкту про "деолігархізацію"

Колишня "слуга народу" депутатка Буймістер увійшла до фракції "Батьківщина"
Буймістер Людмила
Фото: 5ю

Народна депутатка Людмила Буймістер (позафракційна) увійшла до фракції “Батьківщина”.

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Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.

Згідно з інформацією сайту Верховної Ради, станом на 15 липня у фракції "Батьківщина" - 24 народних депутати.

  • У 2012-2018 Буймістер була директором компанії GSG, яка належить до Індустріального союзу Донбасу. В парламенті депутатку називають близькою до Сергія Тарути.
  • У 2019 році Буймістер була обрана народною депутаткою девʼятого скликання по округу №223 (Шевченківський район міста Києва) від "Слуги народу". 
  • У 2021 році її виключили з фракції, після того, як вона не підтримала президентський законопроєкт про олігархів. В коментарі LB.ua вона назвала рішення про виключення з фракції та економічного парламентського комітету незаконним.
  • Перед цим лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутатів, які не підтримають закон про олігархів, можуть вигнати з монобільшості. Проти проголосувала лише Буймістер. 
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