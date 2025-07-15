Колишня "слуга народу" депутатка Буймістер увійшла до фракції "Батьківщина"

Народна депутатка Людмила Буймістер (позафракційна) увійшла до фракції “Батьківщина”.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Телеграм.
Згідно з інформацією сайту Верховної Ради, станом на 15 липня у фракції "Батьківщина" - 24 народних депутати.
- У 2012-2018 Буймістер була директором компанії GSG, яка належить до Індустріального союзу Донбасу. В парламенті депутатку називають близькою до Сергія Тарути.
- У 2019 році Буймістер була обрана народною депутаткою девʼятого скликання по округу №223 (Шевченківський район міста Києва) від "Слуги народу".
- У 2021 році її виключили з фракції, після того, як вона не підтримала президентський законопроєкт про олігархів. В коментарі LB.ua вона назвала рішення про виключення з фракції та економічного парламентського комітету незаконним.
- Перед цим лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутатів, які не підтримають закон про олігархів, можуть вигнати з монобільшості. Проти проголосувала лише Буймістер.