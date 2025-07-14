Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд

Президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів. Про це він повідомив 14 липня.

Зеленський провів із нею нараду. Він запропонував їй оновити роботу Кабінету міністрів.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", – сказав він.

Свириденко доповіла президентові про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами стосовно підтримки України, які були досягнуті в межах нещодавньої конференції з відновлення.

"Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства. Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні", – заявив президент.

Заміна уряду

Цього літа вже не вперше обговорювали можливу відставку уряду. Те ж саме відбувалося і торік, і вже тоді Свириденко називали кандидаткою на посаду прем'єр-міністерки. Втім, тоді далі обговорень справа не зайшла, і Денис Шмигаль зберіг посаду. Важливо також пам'ятати, що стаття 10 закону про воєнний стан прямо забороняє відставку уряду, а заміна прем'єра автоматично приводить саме до цього.

Протягом кількох тижнів цього літа у пресі обговорювали нову можливу заміну складу Кабміну. І якщо про тих, хто може замінити чинних міністрів на посадах, кажуть різне, в питанні прем'єр-міністра джерела преси одностайні – називають прізвище Свириденко. Про це ж писав у червні і нардеп Ярослав Железняк. Водночас потім він стверджував, що доля уряду ще не вирішена.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливу заміну Дениса Шмигаля, казав, що якби в нього був такий намір, то він спершу обговорив це з самим прем'єром, а не з журналістами. І додав, що такої розмови з ним не проводив.

11 липня Юлія Свириденко у коментарі пресі сказала, що їй очолити уряд не пропонували.

14 липня Зеленський провів нараду з Денисом Шмигалем.

Хто така Юлія Свириденко?

Юлія Свириденко, уродженка Чернігова, з 2021 року очолює міністерство економіки. До того, з 2020 року, вона була заступницею глави Офісу президента. Ще раніше, в 2018, була в.о. голови Чернігівської ОДА.

Під час роботи в ОП Свириденко очолювала Раду зі сприяння бізнесу. У 2020-2021 – членкиня делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України, представниця в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.