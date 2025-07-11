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Росія закриває Генеральне консульство Польщі у Калінінграді

РФ стверджує, що це відповідь на дії Польщі.

Росія закриває Генеральне консульство Польщі у Калінінграді
МЗС Росії
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 11 липня в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Росії. Йому вручили ноту, яка повідомляє, що РФ відкликає згоду на функціонування Генерального консульства Польщі у Калінінграді.

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“Цей крок викликаний необґрунтованими та ворожими діями польської сторони, що виразились у скороченні під надуманим приводом російської консульської присутності на території Республіки Польща”, - стверджують у російському зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві додали, що Польща відкликала згоду на функціонування Генерального консульства Росії в Кракові з 29 серпня 2025 року.

  • Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Після цього голова МЗС Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства РФ у Кракові.

  • У жовтні 2024 року глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках. Сікорський наголошував, що країна може закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі.
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