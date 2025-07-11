Росія закриває Генеральне консульство Польщі у Калінінграді

Сьогодні, 11 липня в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Росії. Йому вручили ноту, яка повідомляє, що РФ відкликає згоду на функціонування Генерального консульства Польщі у Калінінграді.
“Цей крок викликаний необґрунтованими та ворожими діями польської сторони, що виразились у скороченні під надуманим приводом російської консульської присутності на території Республіки Польща”, - стверджують у російському зовнішньополітичному відомстві.
У міністерстві додали, що Польща відкликала згоду на функціонування Генерального консульства Росії в Кракові з 29 серпня 2025 року.
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Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що велика пожежа торговельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб. Після цього голова МЗС Радослав Сікорський заявив, що відкликає дозвіл на роботу консульства РФ у Кракові.
- У жовтні 2024 року глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках. Сікорський наголошував, що країна може закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі.