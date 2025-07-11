Росія закриває Генеральне консульство Польщі у Калінінграді

РФ стверджує, що це відповідь на дії Польщі.

Сьогодні, 11 липня в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Росії. Йому вручили ноту, яка повідомляє, що РФ відкликає згоду на функціонування Генерального консульства Польщі у Калінінграді.

“Цей крок викликаний необґрунтованими та ворожими діями польської сторони, що виразились у скороченні під надуманим приводом російської консульської присутності на території Республіки Польща”, - стверджують у російському зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві додали, що Польща відкликала згоду на функціонування Генерального консульства Росії в Кракові з 29 серпня 2025 року.