Держдепартамент США пояснив мету зустрічі Рубіо з Лавровим

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс запевнила, що США засуджують масовані російські обстріли України, і зустріч Марко Рубіо з Сергєєм Лавровим не заперечує цього факту, передає "Європейська правда".
Теммі Брюс зазначила, що з позиції США, для завершення війни, треба "розмовляти з усіма в будь-який момент".
"Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації. З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання", – сказала вона.
За її словами, Дональд Трамп засудив ескалацію “огидних” російських атак.
"Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", – наголосила Брюс, і нагадала, що США розчаровані відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні.
- Рубіо розмовляв з Лавровим у лютому у Саудівській Аравії в межах зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо відновлення діалогу з Кремлем та дипломатичного завершення війни в Україні.
- Прийдешня зустріч відчутно відрізнятиметься за настроєм - президент США розкритикував диктатора Путіна через "нісенітниці", які той розповідає телефоном.