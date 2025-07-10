Держдепартамент США пояснив мету зустрічі Рубіо з Лавровим

США вважають, що потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс запевнила, що США засуджують масовані російські обстріли України, і зустріч Марко Рубіо з Сергєєм Лавровим не заперечує цього факту, передає "Європейська правда".

Теммі Брюс зазначила, що з позиції США, для завершення війни, треба "розмовляти з усіма в будь-який момент".

"Багато хто вважав, що з Путіним взагалі не слід було розмовляти під час попередньої адміністрації. З ним не розмовляли три роки. Так не можна дійти до якогось порозуміння чи угоди або докласти зусиль, щоб зупинити кровопролиття і страждання", – сказала вона.

За її словами, Дональд Трамп засудив ескалацію “огидних” російських атак.

"Ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії на Україну і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам загиблих. Щотижня ми бачимо повідомлення про те, що Росія встановлює нові рекорди за масштабами своїх повітряних атак. Кожна держава хоче мати рекорди, але не такого роду", – наголосила Брюс, і нагадала, що США розчаровані відсутністю прогресу у вирішенні війни в Україні.