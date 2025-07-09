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Податковий комітет Ради 11 липня розгляне законопроєкти стосовно підтримки оборонної промисловості

Йдеться про два ключових законопроєкти. 

Податковий комітет Ради 11 липня розгляне законопроєкти стосовно підтримки оборонної промисловості
Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Податковий комітет Ради 11 липня розгляне законопроєкти стосовно підтримки оборонної промисловості.

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Про це LB повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція “Голос”). 

“11 липня о 13:00 Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики проведе засідання у форматі відеоконференції. На порядку денному – розгляд двох ключових законопроєктів, спрямованих на підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу”, – йдеться у порядку денному.

Фото: надано автору

Першим питанням комітет розгляне законопроєкт №13420, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу України та інших законів. Документ розроблений з метою створення сприятливих умов для діяльності підприємств ОПК. Серед ініціаторів – народні депутати Давид Арахамія, Данило Гетманцев та інші.

Друге питання стосується законопроєкту №13421, що передбачає зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу. Він також спрямований на підтримку оборонної промисловості.

Нагадаємо, наступного тижня Верховна Рада може розглянути у першому читанні пакет законопроєктів під назвою Defence City. Він має реформувати оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України. 

Ініціатива понад 120 нардепів “Слуги народу” передбачає створення спеціального правового режиму для підприємств оборонного сектора – зі значними податковими та митними пільгами. І навіть захистом від кримінального переслідування. 

Опозиційні парламентарі, представники антикорупційного сектору вже розкритикували ці проєкти у зв’язку з загрозою ручного управління майбутнім реєстром підприємств ОПК. Та головним чином – через “амністію” для недобросовісних службових осіб ОПК навіть “заднім числом”.

Більше про законопроєкти читайте в матеріалі “Парламент пропонує податкові пільги й амністію для підприємств оборонки”.
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