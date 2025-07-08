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5 окрема штурмова бригада починає новий збір на “Помстоволокно”

Кожен донат — це ще один дрон, який не подавить РЕБ

На фронті триває глибока технологічна трансформація: FPV-дрони з оптоволоконним керуванням змінюють можливості на полі бою — особливо на ключових ділянках.

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Сигнал передається світловим імпульсом через кабель, без використання радіозв’язку. Такий канал стійкий до глушіння, перехоплення та втрати керування. Це дає перевагу в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Дальність дії — до 30 км, залежно від конфігурації кабелю. Попри втрати в маневреності, дрони демонструють високу точність і ефективність для точкового ураження пріоритетних цілей.

5 окрема штурмова бригада Києва проводить збір на FPV-дрони з оптоволоконним управлінням — «Помстоволокно». Станом на початок липня зібрано близько 1 300 000 грн із необхідних 5 000 000 грн, 500 тисяч з яких вже передали на виробництво. 

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Кожен донат — це ще один дрон, який не подавить РЕБ. Це — волокно помсти, що летить до цілі. Дякуємо всім, хто вже долучився. Не зупиняємось, бо дрони на оптоволокні змінюють хід війни там, де звичайні дрони не працюють. Разом до перемоги.

Підтримати можна тут: monobank.ua/jar/6TpPBQhF96 

Або переказом на картку: 5375 4112 2134 8720
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