5 окрема штурмова бригада починає новий збір на “Помстоволокно”

Кожен донат — це ще один дрон, який не подавить РЕБ

На фронті триває глибока технологічна трансформація: FPV-дрони з оптоволоконним керуванням змінюють можливості на полі бою — особливо на ключових ділянках.

Сигнал передається світловим імпульсом через кабель, без використання радіозв’язку. Такий канал стійкий до глушіння, перехоплення та втрати керування. Це дає перевагу в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Дальність дії — до 30 км, залежно від конфігурації кабелю. Попри втрати в маневреності, дрони демонструють високу точність і ефективність для точкового ураження пріоритетних цілей.

5 окрема штурмова бригада Києва проводить збір на FPV-дрони з оптоволоконним управлінням — «Помстоволокно». Станом на початок липня зібрано близько 1 300 000 грн із необхідних 5 000 000 грн, 500 тисяч з яких вже передали на виробництво.

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Кожен донат — це ще один дрон, який не подавить РЕБ. Це — волокно помсти, що летить до цілі. Дякуємо всім, хто вже долучився. Не зупиняємось, бо дрони на оптоволокні змінюють хід війни там, де звичайні дрони не працюють. Разом до перемоги.

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