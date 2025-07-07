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Зеленський: Швейцарія виділяє 5 млрд франків на відбудову України

За ці гроші можна буде реалізувати перспективні проєкти у гуманітарній сфері.

Зеленський: Швейцарія виділяє 5 млрд франків на відбудову України
Володимир Зеленський та Мая Рінікер
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Національної Ради Швейцарії Маєю Рінікер.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Володимир Зеленський подякував за підтримку гуманітарного розмінування та фінансову допомогу, зокрема за рішення виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років”, - йдеться у повідомленні.

Також президент України відзначив організацію Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку минулого року, який став важливим кроком у мирному процесі.

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“Наша позиція незмінна: ми засуджуємо російську агресію проти України, ми залишаємося відданими всеосяжному, справедливому й тривалому миру, міжнародному праву та Статуту ООН”, – наголосила Мая Рінікер.

Під час зустрічі також обговорили посилення санкційного тиску на Росію, окремий фокус був на постачанні до РФ критичних компонентів і технологій, які використовуються для виробництва дронів і ракет. 

Володимир Зеленський і Мая Рінікер приділили увагу поверненню викрадених росіянами українських дітей. 

Швейцарія розглядає можливість приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримки ініціативи Bring Kids Back UA. Зараз тривають відповідні процедури в парламенті.

Голова держави подякував швейцарським компаніям, які працюють в Україні за те, що вони збільшують кількість робочих місць.
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