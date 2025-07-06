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​Зеленський анонсував нові угоди з партнерами щодо відновлення України

Президент зазначив, що наступний тиждень буде присвячений "відновленню справедливості".

​Зеленський анонсував нові угоди з партнерами щодо відновлення України
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський анонсував нові угоди з партнерами щодо відновлення та оборони України. 

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Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні", – сказав Зеленський.

За словами президента, угоди щодо відновлення можуть бути укладені вже наступного тижня.

"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам із партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості", – зазначив він. 
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