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Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ВМС ЗСУ

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» Герою України, старшині 1-ї статті Денису Чумаку.

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ВМС ЗСУ
нагородження бійців ВМС ЗСУ
Фото: ОПУ

З нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх державними нагородами.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Президент відзначив визволення острова Зміїний, взяття контролю над судноплавством і забезпечення роботи портів.

Зеленський окремо відзначив морських піхотинців, які захищають позиції на найбільш жорстких напрямках фронту.

Також глава держави вручив орден «Золота Зірка» Герою України, старшині 1-ї статті Денису Чумаку, передав мамі загиблого матроса Артема Медведєва відзнаку «Хрест бойових заслуг, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» майору Ігорю Раку. Ще трьох воїнів президент відзначив орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 13 – орденами «За мужність» ІІІ ступеня та одного – медаллю «Захиснику Вітчизни».

нагородження бійців ВМС ЗСУ
Фото: ОПУ
нагородження бійців ВМС ЗСУ
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