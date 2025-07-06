Генштаб ЗСУ: росіяни атакують найбільше на Покровському і Лиманському напрямках

Станом на 16.00 6 липня на фронті відбулися 97 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від ворожих артилерійських обстрілів з території РФ постраждали райони населених пунктів Мар’їне, Чернацьке, Бобилівка, Біла Береза, Ходине, Проходи, Товстодубове, Бачівськ Сумської області, Семенівка, Лісківщина, Тимоновичі Чернігівської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках доби відбувалися шість боєзіткнень, два з яких тривають. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 146 артилерійських обстрілів, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи відбили три атаки ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Кам’янка, Зелене, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє, ще шість боєзіткнень тривають.

На Куп’янському противник п’ять разів атакував позиції у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, та Зелений Гай – наші захисники успішно відбили всі штурми.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила 21 атаку в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки та Івано-Дар’ївка.

На Краматорському з початку доби боєзіткнень не відбувалося.

На Торецькому росіяни шість разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка. Сили оборони успішно відбили п’ять штурмів противника, одне боєзіткнення триває.

На Покровському противник здійснив 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.

На Новопавлівському українські воїни відбили п’ять атак окупаційної армії в районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки, ще два боєзіткнення трвають.

На Гуляйпільському поблизу Малинівки тривають дві ворожі атаки. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаударів по населеному пункту Плавні.

На Придніпровському російські окупанти завдали авіаудару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Львове.