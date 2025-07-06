В Одесі встановили національний рекорд України.
Як повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, курсанти і ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС.
«Його довжина 35 метрів, а ширина 19,8 метрів. Наш прапор - символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним здобуто вже чимало перемог. Вірю, що найбільші ще попереду!», - наголосив командувач.
- 6 липня Володимир Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом.
- День ВМС 1 серпня щорічно відзначався у Військово-морських милах до 2005 року.
- Віктор Ющенко схвалив указ у 2006 році, визначивши датою святкування першу неділю липня.
- Свято було скасовано у 2008 році указом президента “Про День флоту України”. Після приходу до влади Віктор Янукович переніс святкування Дня флоту України на останню неділю липня, таким чином поєднавши його зі святкуванням дня Військово-морського флоту Росії.
- Свято, відновлене 12 червня 2015 року указом Петра Порошенка, відзначають у першу неділю липня.