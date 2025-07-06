В Одесі встановили національний рекорд України.

Фото: Facebook/Командувач ВМС ЗС України Найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ в Одесі

Як повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, курсанти і ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС.

«Його довжина 35 метрів, а ширина 19,8 метрів. Наш прапор - символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним здобуто вже чимало перемог. Вірю, що найбільші ще попереду!», - наголосив командувач.