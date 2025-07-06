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Росіяни атакували Нікопольську громаду Дніпропетровщини

По Нікопольщині окупанти застосували дрони та били з артилерії.

Росіяни атакували Нікопольську громаду Дніпропетровщини
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Російські окупанти атакували дронами та з артилерії Нікопольщину Дніпрпоетровської області. 

Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 1 БпЛА противника, повідомили в ПвК. По Нікопольщині російські війська били з важкої артилерії й атакували FPV-дронами", — каже Лисак. 

Під ворожими ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Там пошкоджена інфраструктура. 

  • У ЗСУ прокоментували ситуацію на Дніпропетровщині: Сили оборони не ведуть бої з військами РФ на Дніпропетровщині. Кремль намагається перебільшити ситуацію за допомогою фейків.
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