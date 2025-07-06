Росіяни атакували Нікопольську громаду Дніпропетровщини

Російські окупанти атакували дронами та з артилерії Нікопольщину Дніпрпоетровської області.
Про це повідомляє очільник ОВА Сергій Лисак.
"Вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 1 БпЛА противника, повідомили в ПвК. По Нікопольщині російські війська били з важкої артилерії й атакували FPV-дронами", — каже Лисак.
Під ворожими ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Там пошкоджена інфраструктура.
- У ЗСУ прокоментували ситуацію на Дніпропетровщині: Сили оборони не ведуть бої з військами РФ на Дніпропетровщині. Кремль намагається перебільшити ситуацію за допомогою фейків.