Сили оборони: на Дніпропетровщині бойових дій немає

У Дніпропетровській області Сили оборони не ведуть бої з військами РФ. Кремль намагається перебільшити ситуацію за допомогою фейків.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"В Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", — сказав Трегубов.

Речник підкреслює, що Росія дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі.

Трегубов повідомляє, що основним для росіян є наступ на Покровському напрямку. Так само вони тиснуть в напрямку адмінкордонів Дніпропетровської області.

За його словами, триває активний наступ на Лиманському напрямку, ворог збільшив тиск на Купʼянському напрямку, а також на Харківщині в районі міста Вовчанськ.

Продовжуються атаки на Краматорському, Сіверскому напрямках, тривають бої в Торецьку.

"Нове — два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю оту російську літню кампанію — на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності", — сказав Трегубов.