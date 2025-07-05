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Сили оборони: на Дніпропетровщині бойових дій немає

Бойові дії відбуваються біля адмінмежі у Донецькій області.

Сили оборони: на Дніпропетровщині бойових дій немає
карта просування окупантів на Донеччині

У Дніпропетровській області Сили оборони не ведуть бої з військами РФ. Кремль намагається перебільшити ситуацію за допомогою фейків.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"В Дніпропетровській області боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", — сказав Трегубов.

Речник підкреслює, що Росія дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі.

Трегубов повідомляє, що основним для росіян є наступ на Покровському напрямку. Так само вони тиснуть в напрямку адмінкордонів Дніпропетровської області.

За його словами, триває активний наступ на Лиманському напрямку, ворог збільшив тиск на Купʼянському напрямку, а також на Харківщині в районі міста Вовчанськ.

Продовжуються атаки на Краматорському, Сіверскому напрямках, тривають бої в Торецьку.

"Нове — два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю оту російську літню кампанію — на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності", — сказав Трегубов.

  • За минулу добу на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.
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