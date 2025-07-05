Головне за ніч та ранок суботи, 5 липня: удар по Чугуєву, понад 180 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, наслідки атаки на Київ 4 липня, ураження по аеродрому "Борисоглєбськ".

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 183 боєзіткнення.

Покровський напрямок залишається найважчим, там наші захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів складають близько 1 025 260 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Станом на ранок 5 липня було відомо про 11 постраждалих унаслідок атаки РФ по Чугуєву. Серед постраждалих дві дитини.

Ворог вдарив безпілотниками-камікадзе, щонайменше один з яких влучив у цивільну інфраструктуру. За словами очевидців, у місті вирувала велика пожежа.

У Куп'янську загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

Зранку 5 липня о 04:00 ЗС РФ обстріляли Костянтинівку та Мирноград Донецької області. Війська держави-агресора використали "ФАБ-250" з модулем УМПК й FPV-дрон. Внаслідок ворожої атаки у Мирнограді загинув 40-річний чоловік.

Пізніше, о 08:10 ворожий дрон поцілив по цивільному автомобілю у селі Рівне Покровського району. Травм зазнало подружжя 69 та 70 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Загалом у ніч на 5 липня Росія атакувала Україну 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 292 безпілотники.

Основним напрямком удару ворожих безпілотників стала Хмельниччина, місто Старокостянтинів.

Докладніше – в новині.

Станом на ранок 5 липня, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох осіб.

"Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані. Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста", ідеться у повідомленні.

5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на аеродромі "Борисоглєбськ" базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Також успішно уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки.

Результати ураження уточнюються.

Губернатор Ленінградської області повідомив, що два безпілотники були нібито збиті російською ППО на південь від Санкт-Петербурга. В аеропорту Пулково через загрозу з повітря припиняли приймати рейси.

Як пише Reuters, загалом за три години російська влада відзвітувала про буцімто успішне відбиття атаки одразу 42 дронів.

Найбільше, 37 з них, атакували три прикордонні з Україною області - Брянську, Білгородську та Курську. Також про БПЛА повідомляли очільники Смоленської та Воронезької областей.

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