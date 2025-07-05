За добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів складають близько 1 025 260 осіб.

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