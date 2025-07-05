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За добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів, — Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів складають близько 1 025 260 осіб.

За добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів, — Генштаб
Фото: EPA/UPG

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1050 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та понад 300 БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 025 260 (+1050) осіб,
  • танків – 10990 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 22953 (+7) од
  • артилерійських систем – 29921 (+56) од
  • РСЗВ – 1428 (+0) од
  • засоби ППО – 1191 (+0) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)
  • крилаті ракети – 3439 (+3)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149)
  • спеціальна техніка – 3925 (+0)

Дані уточнюються.
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