За добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів, — Генштаб

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1050 російських окупантів, знищили 2 ворожі танки та понад 300 БпЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 025 260 (+1050) осіб,
- танків – 10990 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22953 (+7) од
- артилерійських систем – 29921 (+56) од
- РСЗВ – 1428 (+0) од
- засоби ППО – 1191 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306)
- крилаті ракети – 3439 (+3)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149)
- спеціальна техніка – 3925 (+0)
Дані уточнюються.