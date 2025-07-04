Головне за п’ятницю, 4 липня: обмін полоненими, бої на Покровському напрямку, удари по Куп’янську та Кривому Рогу

Бойові дії на Донеччині, 136 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розмова Зеленського і Трампа. Яким запам’ятається 1227-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 липня на фронті від початку доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Майже третина боєзіткнень від початку доби (42) відбулась на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку відбулось 21 боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 липня – в новині.

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ, повідомив президент Володимир Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернув з російської неволі групу Оборонців з категорії “поранені і важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

Обмінний процес відповідно до “Стамбульських домовленостей” триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Докладніше – в новині.

Російські окупанти вдарили по центральній частині міста Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу є жертви, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка", — ідеться у повідомленні.

Також 56-річний чоловік і 61-річна жінка зазнали вибухових поранень.

Станом на 21:22 відомо вже про 8 постраждалих у Кривому Розі. Троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через ворожі удари. Сили ППО знищили 5 ударних дронів.

4 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро», - заявив Єрмак.

Згодом Зеленський повідомив, що розмова була «дуже важлива й корисна» і додав, що наша держава підтримує всі зусилля, щоб «зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир».

Більше інформації – в новині.

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, в якій засудило російські масовані обстріли по Україні.

У заяві МЗС зазначається, що у результаті атаки ушкоджень зазнала будівля польської дипмісії. МЗС наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.

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