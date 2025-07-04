МЗС Польщі надіслало ноту до посольства РФ після масованої атаки на Україну

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, в якій засудило російські масовані обстріли по Україні.
Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у мережі "Х".
У заяві МЗС зазначається, що у результаті атаки ушкоджень зазнала будівля польської дипмісії. МЗС наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.
- У ніч на 4 липня російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.
- Основною ціллю росіян був Київ. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.