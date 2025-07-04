МЗС Польщі надіслало ноту до посольства РФ після масованої атаки на Україну

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, в якій засудило російські масовані обстріли по Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у мережі "Х".

У заяві МЗС зазначається, що у результаті атаки ушкоджень зазнала будівля польської дипмісії. МЗС наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.