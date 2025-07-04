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МЗС Польщі надіслало ноту до посольства РФ після масованої атаки на Україну

Унаслідок атаки постраждав консульський відділ посольства Польщі.

МЗС Польщі надіслало ноту до посольства РФ після масованої атаки на Україну
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства РФ, в якій засудило російські масовані обстріли по Україні. 

Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у мережі "Х".

У заяві МЗС зазначається, що у результаті атаки ушкоджень зазнала будівля польської дипмісії. МЗС наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.

  • У ніч на 4 липня російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.
  • Основною ціллю росіян був Київ. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.
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