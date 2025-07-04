Ворог випустив по Україні 550 ракет і дронів.

Уночі 4 липня під час масованої російської атаки на Київ росіяни розбомбили офіси міської Федерації футзалу.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Внаслідок прямого влучання російського дрона-камікадзе були знищені кабінети ФФК та приміщення Select з інвентарем.

Нагадаємо, столицю в ніч на 4 липня ворог масовано атакував ударними безпілотниками та ракетами. Активно працювала протиповітряна оборона. Після 14 години стало відомо, що російський удар все ж призвів до жертв. Під час розбирання завалів зруйнованої будівлі знайшли тіло людини, розповіли в ДСНС.

Кількість поранених станом на зараз – 26 людей. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що принаймні 12 людей були госпіталізовані.