Світоліна здолала «нейтральну» росіянку та вийшла в третє коло Вімблдону-2025

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA № 13) перемогла «нейтральну» росіянку Олександру Соснович (WTA № 107) у другому колі Вімблдону – 2:0 (6:2, 6:4).
Українка обіграла суперницю за 1 годину й 17 хвилин. Упродовж гри Еліна виконала 1 подачу навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.
У третьому колі змагань Світоліна зіграє проти Елізе Мертенс із Бельгії (WTA № 23). Українка втретє поспіль вийшла до 1/16 фіналу трав’яного Гренд Слему.
Нагадаємо, у другому колі Вімблдону також зіграють Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева. Їхні матчі розпочнуться завтра, 3 липня.