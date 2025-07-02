Світоліна здолала «нейтральну» росіянку та вийшла в третє коло Вімблдону-2025

У третьому колі змагань Світоліна зіграє проти Елізе Мертенс із Бельгії (WTA № 23). Українка втретє поспіль вийшла до 1/16 фіналу трав’яного Гренд Слему.

Українка обіграла суперницю за 1 годину й 17 хвилин. Упродовж гри Еліна виконала 1 подачу навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

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