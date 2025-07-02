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Світоліна здолала «нейтральну» росіянку та вийшла в третє коло Вімблдону-2025

Українка втретє поспіль подолала 1/32 фіналу трав’яного мейджору.

Світоліна здолала «нейтральну» росіянку та вийшла в третє коло Вімблдону-2025
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA № 13) перемогла «нейтральну» росіянку Олександру Соснович (WTA № 107) у другому колі Вімблдону – 2:0 (6:2, 6:4).

Українка обіграла суперницю за 1 годину й 17 хвилин. Упродовж гри Еліна виконала 1 подачу навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

У третьому колі змагань Світоліна зіграє проти Елізе Мертенс із Бельгії (WTA № 23). Українка втретє поспіль вийшла до 1/16 фіналу трав’яного Гренд Слему.

Нагадаємо, у другому колі Вімблдону також зіграють Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева. Їхні матчі розпочнуться завтра, 3 липня.
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